السقا يحقق رقماً قياسياً في أول يوم عرض لفيلم "الجزيرة 2"

استطاع فيلم "الجزيرة 2"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، أنّ يحقق رقماً قياسياً في دور العرض السينمائية، إذ بلغت إيراداته ما يقارب 2 مليون جنيه في اليوم الأول من عرضه.

ومن جانب آخر، لم تتمكن الجماهير من دخول القاعات في عدد من المولات الكبرى نتيجة الزحام، بسبب رغبة الجماهير في مشاهدة الفنان الراحل خالد صالح في آخر أعماله.

فيلم "الجزيرة 2" يناقش أزمة العادات الصعيدية والصراع العائلي بين العائلات الكبرى. ويشارك في بطولته، إلى جانب أحمد السقا، هند صبري وخالد الصاوي، وهو من إخراج شريف عرفة.

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