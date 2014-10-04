"سيدتي نت" تنشر الصورة الأولى لفيلم ياسمين رئيس الجديد

في سريّة تامّة، انتهت الفنانة ياسمين رئيس من تصوير أحدث أفلامها "بلاش تبوسني"، الذي يخرجه المخرج الشاب أحمد عامر. وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "فجر" الممثلة التّي تحظى بنجومية كبيرة، وخلال الأحداث يتمّ الكشف عن حقيقة شخصيتها في كواليس تصوير إحدى أعمالها، وبالتالي يتمّ إظهار الوجه الحقيقي للفنانة أمام الجمهور، كما يطرح الفيلم فكرة النّجومية وتأثيرها على الفنان.

"بلاش تبوسني" هو من بطولة ياسمين رئيس، وسوسن بدر، ومحمد مهران.

وتعتبر هذه البطولة السينمائية الثانية لياسمين بعد فيلمها الأول "فتاة المصنع"، والتي حازت من خلاله على العديد من الجوائز كان أخرها في مهرجان "سلا " بالمغرب الأسبوع الماضي.

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