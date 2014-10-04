محمد هنيدي يشاهد أفلام أجنبية ليحدد موضوع مسلسله الجديد

يعمد الممثل محمد هنيدي حالياً إلى مشاهدة أكبر عدد من الأفلام الأجنبية الكوميدية والأكشن، من أجل تحديد فكرة كوميدية سيقوم باقتباسها ومعالجتها عربياً، لكي تتناسب مع الجمهور العربي في رمضان.

وقرر هنيدي اللجوء إلى هذه الخطوة لأنه وجد أنّ كل المواضيع في العالم العربي قد تمّ معالجتها في الأفلام العربية وقد استهلكت، كما أنّه يريد العودة إلى السّاحة الدرامية بشكل قويّ يتيح له إمكانية التّغيير.

كما قرر الممثل أنّ يكون مشروعه المقبل درامياً خصوصاً وأنه حقق نجاحاً كبيراً عندما قدّم مسلسل "مبروك أبو العلمين حمودة"، والذي استطاع من خلاله أنّ يُثبت نفسه في السّاحة الدرامية بعد غياب عنها أعوام طويلة.

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