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دفاع حسن شحاتة يقترب من نصف نهائي كأس العرش المغربي

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دفاع حسن شحاتة يقترب من نصف نهائي كأس العرش المغربي دفاع حسن شحاتة يقترب من نصف نهائي كأس العرش المغربي

بات الدفاع الحسني الجديدي الذي يقوده فنيا حسن شحاتة المدير الفني المصري على مقربة من الصعود لنصف نهائي كأس العرش المغربي بعد أن حقق الفوز ذهابا بهدف نظيف على الكوكب المراكشي اليوم الجمعة.

وسجل زكريا حدارف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39 من الشوط الأول ليضع فريقه في موقف إيجابي قبل مباراة الإياب التي ستقام على ملعب الكوكب المراكشي.

وسيواجه الفائز من مباراة الدفاع الجديدي والكوكب المراكشي في نصف النهائي الفائز من مباراة الفتح الرباطي وأولمبيك أسفي نهاية أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن حسن شحاتة قاد الدفاع الجديدي لتحقيق فوزا مهما في الدوري الأسبوع الماضي على الرجاء بثلاثية نظيفة.

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