بالفيديو - ميلان يستعيد الانتصارات بهدفين رائعين في كييفو

استعاد فريق ميلان نغمة الانتصارات مجددا بعد أن هزم ضيفه كييفو بهدفين نظيفين سجلهما مونتاري وهوندا وذلك خلال مباراة الفريقين بالجولة السادسة من الدوري الإيطالي الممتاز.
وعاد ميلان ليحقق فوزه الأول منذ الجولة الثانية بعد تعادلين وخسارة من يوفنتوس الأسبوع لماضي.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أن قدم لاعبو ميلان واحدا من أسوأ أشواطهم هذا الموسم متأثرين بالأسابيع الماضية، وفي الشوط الثاني اختلف الأداء لاسيما وأن مونتاري افتتح التسجيل في الدقيقة 55 بتسديدة يسارية رائعة سكنت شباك كييفو.
وفي الدقيقة 76 أضاف الياباني كيسوكي هوندا الهدف الثاني من ضربة حرة رائعة نفذها بإتقان ليحسم الـ3 نقاط لفريقه.
بتلك النتيجة ارتفع رصيد ميلان إلى 11 نقطة احتل بهم المركز الرابع بفارق الأهداف فقط عن هيلاس فيرونا وسامبدوريا فيما تجمد رصيد كييفو عند 4 نقاط في المركز الـ15.