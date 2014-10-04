أخبار عاجلة

انتظروا النجمة المتألقة أصالة في قعدة رجالة مع شريف وإياد ومكسيم الأحد الـ 9 مساءً -
بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة -
خاص مع سيف: أخر الأخبار والتفاصيل حول النادي الأهلي -
مجلس الأمن الدولي يجتمع غدًا لبحث الهجوم الكيميائي في سوريا -
الرئيس الفرنسي: النظام السوري يتحمل مسؤولية الهجوم الكيميائي في إدلب -
رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا للاستفادة من الأصول والأراضي غير المستغلة -
احذر «3 أطعمة» تؤذي الملائكة وتحرمك ثواب صلاة الجماعة في المسجد -
«الوزراء» يكشف حقيقة تسريح العمالة المصرية بالخليج -
انتظروا النجم حميد الشاعري في حلقة خاصة من تع اشرب شاي مع غادة عادل الإثنين الـ 9 مساءً -
القوى العاملة تعلن عن وظائف في إحدى دول الخليج برواتب 10 آلاف جنيه..بهذه الشروط! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

سيميوني يعترف بأخطاء فريقه وقوة فالنسيا

Google+ Print
سيميوني يعترف بأخطاء فريقه وقوة فالنسيا سيميوني يعترف بأخطاء فريقه وقوة فالنسيا

سيميوني

أقر الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني أن فريقه ارتكب أخطاء غير معتادة عليه، مشيرًا إلى أن فالنسيا بدأ المباراة التي جمعت بينهما في الليجا على ملعب الميستايا بقوة.

وقال سيميوني، في تعليقه على التأخر بثلاثة أهداف خلال 8 دقائق، ” فالنسيا بدأ قويا للغاية، وارتكبنا أخطاء لم نعتدها.. انطلاقًا من هذه اللحظة، قدم أتلتيكو مباراة جيدة للغاية ولم تسنح لهم مزيد من الفرص”.

ورغم الهزيمة، أعرب سيميوني عن “سعادته وارتياحه” بالعمل الذي قام به لاعبون بداية من الدقيقة العاشرة من المباراة، إلا أنه شدد على أن الدقائق العشر الأولى “أضرت بنا كثيرًا”.

ويرى سيميوني أن فوز فالنسيا جاء عن جدارة، وليس نتيجة أخطاء ارتكبها لاعبوه، مشيرًا، “دائما أقدر عمل المنافس.. لقد ضغط علينا، ودفعنا لارتكاب أخطاء.. لو سجلنا ركلة الجزاء، ربما لتغيرت نتيجة المباراة”.

وأشار إلى أن فالنسيا أحد الفرق المرشحة لإنهاء البطولة في مراكز المقدمة، موضحًا، “بهذا الفريق، ودون إرهاق اللعب في أوروبا.. بإمكانهم الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى” في نهاية المسابقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا