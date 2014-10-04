سيميوني يعترف بأخطاء فريقه وقوة فالنسيا

أقر الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني أن فريقه ارتكب أخطاء غير معتادة عليه، مشيرًا إلى أن فالنسيا بدأ المباراة التي جمعت بينهما في الليجا على ملعب الميستايا بقوة.

وقال سيميوني، في تعليقه على التأخر بثلاثة أهداف خلال 8 دقائق، ” فالنسيا بدأ قويا للغاية، وارتكبنا أخطاء لم نعتدها.. انطلاقًا من هذه اللحظة، قدم أتلتيكو مباراة جيدة للغاية ولم تسنح لهم مزيد من الفرص”.

ورغم الهزيمة، أعرب سيميوني عن “سعادته وارتياحه” بالعمل الذي قام به لاعبون بداية من الدقيقة العاشرة من المباراة، إلا أنه شدد على أن الدقائق العشر الأولى “أضرت بنا كثيرًا”.

ويرى سيميوني أن فوز فالنسيا جاء عن جدارة، وليس نتيجة أخطاء ارتكبها لاعبوه، مشيرًا، “دائما أقدر عمل المنافس.. لقد ضغط علينا، ودفعنا لارتكاب أخطاء.. لو سجلنا ركلة الجزاء، ربما لتغيرت نتيجة المباراة”.

وأشار إلى أن فالنسيا أحد الفرق المرشحة لإنهاء البطولة في مراكز المقدمة، موضحًا، “بهذا الفريق، ودون إرهاق اللعب في أوروبا.. بإمكانهم الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى” في نهاية المسابقة.