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ارتفاع وفيات الحجاج المصريين لـ28 حالة

  • مصر
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أعلن اللواء شاكر الكيال، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، ارتفاع الوفيات بين صفوف الحجاج المصريين إلى ٢٨ حالة بواقع ١٣ حج سياحة و١٢ قرعة و3 يتبعون بعثة وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف الكيال أنه تم إجراء الاتصالات اللازمة بأهل الحاجتين المتوفيتين لأخذ موافقتهم بشأن دفن جثمانيهن بالأراضي المقدسة أو إرسالهما إلى ، مشيرًا إلى أنه تم أخذ موافقتهم لدفن الجثمانين بمكة المكرمة.

وأكد اختفاء ظاهرة افتراش الحجاج بطرقات مشعر منى هذا العام للسنة السادسة على التوالي، موضحًا أنه تم مضاعفة الخدمات المصاحبة للخيام بمنى كما تم بمشعر عرفات؛ حيث تم تزويد جميع الخيام بدورات مياه متنقلة، إضافة إلى دورات المياه المنشأة من جانب السلطات ، وكذلك أحواض الوضوء، مما كان له أثر كبير على راحة حجاج القرعة.

وأكد اللواء شاكر الكيال أن نفرة الحجاج من عرفات إلى المشعر الحرام بالمزدلفة قد تمت بنجاح منقطع النظير.

من جانبه، قال أيمن عبدالموجود، مدير المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن، إن حادث تصادم وقع السبت بين أتوبيسين لحجاج الجمعيات الأهلية أثناء عودتهم من عرفات دون وقوع إصابات.

وأضاف عبدالموجود، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الأتوبيس الأول كان يضم حجاج جنوب سيناء والثاني يضم حجاج القاهرة، وأسفر التصادم الذي وقع نتيجة التزاحم عن وقوع إصابات في جسم الأتوبيسين دون إصابات بشرية.

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