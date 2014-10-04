الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للشعب الليبي والتصدي لمن يعرقلون العملية السياسية

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، استعداده لدعم الشعب الليبي، واتخاذ إجراءات ضد من يعرقلون العملية السياسية وفرص السلام في ليبيا.

ودعا الاتحاد – بحسب الوكالة الليبية للأنباء – إلى وقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي في ليبيا، معتبرًا استمرار المعارك تهديدا حقيقيا لأمن واستقرار البلاد والمنطقة بالكامل.

وقال الناطق باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي “ندين الهجمات الانتحارية الأخيرة وعمليات الاغتيال ، وهذا الأمر يشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار البلاد وكذلك المنطقة “.

وشدد على أن هذه الحوادث تدعو مجددًا إلى ضرورة التوصل سريعاً إلى وقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي الذي يشكل الطريق الوحيد لضمان مستقبل سلمي لجميع الليبيين.

> أ ش أ