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قوات الأمن العراقية تعتقل 7 من عناصر تنظيم “داعش” جنوب تكريت

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قوات الأمن العراقية تعتقل 7 من عناصر تنظيم “داعش” جنوب تكريت قوات الأمن العراقية تعتقل 7 من عناصر تنظيم “داعش” جنوب تكريت

أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة صلاح الدين بأن قوات الأمن تمكنت من اعتقال 7 عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي وحرق ثلاث عجلات لهم، خلال اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات أمن بمساندة الحشد الشعبي ومسلحي تنظيم “داعش” جنوب تكريت.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصدر قوله: “إن اشتباكات عنيفة اندلعت مساء اليوم السبت بين القوات الأمنية العراقية بإسناد من الحشد الشعبي ومسلحي تنظيم “داعش” في منطقة الحضيرة الشرقية التابعة لقضاء “بلد” الواقعة جنوب تكريت، ما أسفر عن اعتقال سبعة من عناصر التنظيم وحرق ثلاث عجلات لهم.

وكانت محافظة صلاح الدين قد شهدت اليوم السبت مقتل 15 إرهابيا وتدمير خمس عجلات جنوب تكريت، وتدمير ثلاث سيارات مفخخة وسط تكريت.

أ ش أ

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