” طالبان ” تعلن ولاءها لـ “داعش”.. وتقول: سوف نزودكم بالمجاهدين وبكل دعم ممكن

أعلنت حركة طالبان الباكستانية ولاءها لتنظيم داعش اليوم السبت، وأمرت المتشددين في أنحاء المنطقة بمساعدة التنظيم في حملته لإقامة خلافة إسلامية.

وكسب تنظيم داعش الذي استولى على مساحات واسعة من الأراضي في سوريا والعراق أنصارا في جنوب آسيا الذي يشهد تقليديا حركات تمرد محلية من جانب متشددي طالبان ضد حكومتي باكستان وأفغانستان.

جاء الإعلان بعدما سمى زعيم القاعدة أيمن الظواهري في سبتمبر القائد السابق في طالبان عاصم عمر “أميرا” للفرع الجديد للقاعدة في جنوب آسيا والتي دبرت هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من عدم وجود دليل على تحالف وثيق بين الدولة الإسلامية وقادة طالبان المرتبطين بالقاعدة إلا أنه تم رصد نشطاء من تنظيم داعش في الآونة الأخيرة في مدينة بيشاور الباكستانية يوزعون منشورات تشيد بالتنظيم.

وشوهدت أيضا أعلام داعش في مسيرات بشوارع الجزء الخاضع لسيطرة الهند في كشمير. وتثير هذه التطورات قلقا بالغا لدى القوى العالمية التي تحاول جهدها مواجهة التحولات المتسارعة للتطرف الإسلامي على المستوى الدولي.

وقالت حركة طالبان الباكستانية في رسالة بمناسبة عيد الأضحى إنها تؤيد أهداف داعش .

وقال المتحدث باسم طالبان شهيد الله شهيد :نحن يا اخواننا فخورون بكم وبانتصاراتكم. نحن معكم في أفراحكم وأتراحكم.”

وأضاف ” في هذه الأيام العصيبة ندعوكم للتحلي بالصبر والثبات خاصة الآن وقد تحالف كل أعدائكم عليكم. رجاء نحوا كل خلافاتكم.. جميع المسلمين في أنحاء العالم يتوقعون منكم أشياء عظيمة … نحن معكم وسوف نزودكم بالمجاهدين وبكل دعم ممكن.”

ونشر البيان باللغات العربية والأردية والباشتو، بعد أن أذاع تنظيم داعش شريط فيديو يظهر قطع رأس عامل الإغاثة البريطاني ألن هيننج يوم الجمعة في خطوة نددت بها الحكومتان البريطانية والأمريكية.

رويترز