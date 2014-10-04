حاكم هونج كونج يحذر المتظاهرين من التصعيد لإعادة فتح الإدارات الحكومية يوم الاثنين المقبل

حذر حاكم هونج كونج ليونج تشون يينج المتظاهرين من أن الشرطة ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان إعادة فتح الإدارات الحكومية والمدارس يوم الاثنين المقبل.

وقال ليونج، في خطاب له اليوم “السبت” نقله راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن الحكومة والشرطة ستتولى مسئولية اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للمحافظة على النظام الاجتماعي، والسماح للحكومة وجميع المواطنين في هونج كونج البالغ عددهم 7 ملايين شخص، أن يستأنفوا حياتهم العملية والاعتيادية بشكل طبيعي.

وشدد على ضرورة أن يسمح المتظاهرون لموظفي الحكومة بالعودة إلى أعمالهم وأن يخلوا الشوارع الرئيسية حتى يكون بإمكان المدارس أن تعيد فتح أبوابها يوم الاثنين المقبل.

يذكر أن تصريحات ليونج جاءت بعد أن أدت الاشتباكات التى شهدتها شوارع المدينة بين المحتجين ومعارضين للحركة الاحتجاجية، إلى تأجيل المحادثات بين المتظاهرين والحكومة المحلية.

وتشهد هونج كونج احتجاجات مستمرة منذ نحو 6 أيام بسبب خطط حكومية لتدقيق هويات المرشحين في الانتخابات المقبلة لاختيار رئيس للحكومة المحلية.

أ ش أ