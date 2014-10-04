مدرب فالنسيا عن لقاء أتليتكو: فزنا على البطل لكنها ثلاث نقاط

(إفي): أعرب نونو اسبيريتو سانتو، المدير الفني لفالنسيا، يوم السبت عن سعادته بالفوز على أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل واحد في المباراة التي جمعت بينهما في سابع جولات الدوري الإسباني لكرة القدم، لكنه أكد أنها كغيرها من المباريات.

وقال اسبيريتو سانتو، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، "بدأنا المباراة بصورة جيدة للغاية. لحسن الحظ جاء الهدف الأول من خطأ دفاعي، ومن فريق لم يعتد ارتكاب هذا النوع من الأخطاء، لكننا أرغمناهم على ارتكاب الخطأ".

وأوضح "بعد الهدف الثالث، تركنا لهم المجال للعب بعض الشيء. (مدرب أتليتكو دييجو) سيميوني تعامل مع الوضع، وتمكنا من الصمود. شعرنا بالقلق بعد الهدف الأول لأتليتكو. كنا بحالة جيدة في الشوط الثاني. قدمنا عملا رائعا. كان اللاعبون رائعون وكان الميستايا هو اللاعب الـ12".

وعن تصدي دييجو ألفيش لركلة الجزاء علق "لقد كانت لقطة هامة، ولكنها ليست حاسمة. دييجو حارس لديه نسبة مرتفعة في إبعاد ركلات الجزاء. الحفاظ على فارق الهدفين كان هاما للغاية بعد الاستراحة. تهانينا لدييجو".

و أشار إلى أن هذا الفوز "يعني بالنسبة لي ثلاث نقط أكثر من أي شيء آخر. الآن لدينا 17 نقطة، وفي غضون 15 يوما نرغب في رفعها إلي 20. فزنا على فريق كبير، حامل اللقب، ولكنها ثلاث نقاط".