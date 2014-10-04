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أنشيلوتي: كوينتراو يعاني من إلتواء في الركبة

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أنشيلوتي: كوينتراو يعاني من إلتواء في الركبة أنشيلوتي: كوينتراو يعاني من إلتواء في الركبة

كوينتراو

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد يوم السبت إن البرتغالي فابيو كوينتراو يعاني من التواء في الركبة أصيب به خلال ديربي العاصمة أمام أتليتكو مدريد في 13 من الشهر الماضي ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكشف أنشيلوتي في مؤتمر صحفي، “كوينتراو يعاني من التواء في الركبة منذ مباراة أتلتيكو مدريد.. يواجه مشكلة تمنعه من التدريبات بالكرة لأنه كلما يلمسها يشعر بالألم”.

وأعرب أنشيلوتي عن أمله في أن يتمكن كوينتراو من المشاركة مع البرتغالي الذي استدعاه، ليعود بعدها للريال على الفور بعد فحص طبي، مبرزًا أهمية استغلال فترة التوقف بسبب الارتباطات مع المنتخبات للتعافي الكامل.

وأكد، “لم يتدرب حتى الآن بالكرة كما لم يشارك في التدريبات الجماعية.. لقد قدمنا كل التقارير الخاصة به لمنتخبه الذي يتعين عليه اتخاذ قراره بشأنه”.

وأضاف، “لا يزال يتدرب بشكل منفرد.. أعتقد انه سيكون في حالة أفضل الأيام المقبلة عندما يبدأ تدريبات الكرة.. أتمنى أن تكون فترة التوقف بسبب المباريات الدولية جيدة بالنسبة له”.

وفيما يخص وضع الألماني، سامي خضيرة، قال أنشيلوتي، “يبتعد خضيرة عن الملاعب منذ أربعة أسابيع، وكان مقررًا أن يغيب ستة أسابيع ليتعافى بشكل تام. لذا يتبقى أسبوعان أمامه.. عندما تبدأ المسابقة مجددًا سيكون هنا للتدريب مع الفريق”.

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