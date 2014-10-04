أخبار عاجلة

انتظروا النجمة المتألقة أصالة في قعدة رجالة مع شريف وإياد ومكسيم الأحد الـ 9 مساءً -
بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة -
خاص مع سيف: أخر الأخبار والتفاصيل حول النادي الأهلي -
مجلس الأمن الدولي يجتمع غدًا لبحث الهجوم الكيميائي في سوريا -
الرئيس الفرنسي: النظام السوري يتحمل مسؤولية الهجوم الكيميائي في إدلب -
رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا للاستفادة من الأصول والأراضي غير المستغلة -
احذر «3 أطعمة» تؤذي الملائكة وتحرمك ثواب صلاة الجماعة في المسجد -
«الوزراء» يكشف حقيقة تسريح العمالة المصرية بالخليج -
انتظروا النجم حميد الشاعري في حلقة خاصة من تع اشرب شاي مع غادة عادل الإثنين الـ 9 مساءً -
القوى العاملة تعلن عن وظائف في إحدى دول الخليج برواتب 10 آلاف جنيه..بهذه الشروط! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. بايرن ميونيخ يعزز صدارته برباعية في مرمى هانوفر

Google+ Print
بالفيديو .. بايرن ميونيخ يعزز صدارته برباعية في مرمى هانوفر بالفيديو .. بايرن ميونيخ يعزز صدارته برباعية في مرمى هانوفر

برلين، (إفي): عزز بايرن ميونيخ حامل اللقب صدارته لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندزليجا)، بعد فوزه اليوم السبت على ضيفه هانوفر برباعية بيضاء في الجولة السابعة من المسابقة.

ورفع البافاري رصيده في الصدارة إلى 17 نقطة، بعد أن حقق فوزه الخامس في سبع مباريات دون هزيمة، بفضل ثنائيتي البولندي روبرت ليفاندوفسكي (ق6 و39) والهولندي أريين روبن (ق11 و79).

وازدادت أزمة بروسيا دورتموند، وصيف الموسم الماضي وبطل السوبر المتعثر محليا، بالخسارة الرابعة في الدوري والثانية على أرضه أمام هامبورج متذيل الترتيب.

وشاهدت جماهير ملعب (سيجنال إيدونا بارك) فريقها يتراجع إلى المركز الثالث عشر بسبع نقاط، بهدف بيير ميشيل لاسوجا (ق35) الذي انتشل العريق هامبورج من ذيل القائمة.

شاهد - رباعية بايرن في مرمى هانوفر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي»

بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي»