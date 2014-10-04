بالفيديو .. بايرن ميونيخ يعزز صدارته برباعية في مرمى هانوفر

برلين، (إفي): عزز بايرن ميونيخ حامل اللقب صدارته لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندزليجا)، بعد فوزه اليوم السبت على ضيفه هانوفر برباعية بيضاء في الجولة السابعة من المسابقة.

ورفع البافاري رصيده في الصدارة إلى 17 نقطة، بعد أن حقق فوزه الخامس في سبع مباريات دون هزيمة، بفضل ثنائيتي البولندي روبرت ليفاندوفسكي (ق6 و39) والهولندي أريين روبن (ق11 و79).

وازدادت أزمة بروسيا دورتموند، وصيف الموسم الماضي وبطل السوبر المتعثر محليا، بالخسارة الرابعة في الدوري والثانية على أرضه أمام هامبورج متذيل الترتيب.

وشاهدت جماهير ملعب (سيجنال إيدونا بارك) فريقها يتراجع إلى المركز الثالث عشر بسبع نقاط، بهدف بيير ميشيل لاسوجا (ق35) الذي انتشل العريق هامبورج من ذيل القائمة.

شاهد - رباعية بايرن في مرمى هانوفر