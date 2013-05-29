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إليسا ونانسي ووائل نجوم مهرجان أعياد بيروت

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إليسا ونانسي ووائل نجوم مهرجان أعياد بيروت إليسا ونانسي ووائل نجوم مهرجان أعياد بيروت

بعد النجاح الكبير الذي حققته حفلة الفنّانة إليسا العام الماضي في أسواق بيروت، والتي أثبتت فيها أنّها فنّانة تستطيع أن تجمع جمهوراً غفيراً، قرّر مهرجان أعياد بيروت 2013 الاستعانة بإليسا للمرّة الثانية، إذ من المقرّر أن تحيي حفلة في 17 أغسطس/آب.
المهرجان الذي يُقام في وسط بيروت، سيحشد هذا العام نجوماً جماهيريين، إذ المهرجان الفنّانة نانسي عجرم في ثاني أيّام عيد الفطر السعيد، فيما يُحيي الفنّان وائل كفوري حفلة في أسواق بيروت في 11 آب.
مهرجان "أعياد بيروت 2013" أعلن عن برنامجه خلال مؤتمر صحافي عقد في فندق "inwarwick palm beach" في بيروت. وكان لافتاً الإعلان عن مشاركة الفنّان الكبير صباح فخري، ليطلّ في حفلة واحدة، يوم 13 آب، بعد غياب طويل عن إحياء الحفلات. كما تُشارك فرقة "Rock the ballet" التي لاقت رواجاً كبيراً في أوروبا، والتي ستقدّم لأوّل مرّة في الشرق الأوسط عروضاً مبهرة من الرقص.
وفي 10 آب، ستكون السهرة مع الفنّانين صفوان بهلوان وسمر كموج تحيّةً للموسيقار محمد عبد الوهّاب. كما يُسجّل حضور الفنّان الشاب أنطوني توما، الذي أصبح نجماً شهيراً بعد مشاركته في النسخة الفرنسيّة من برنامج "ذا فويس".
ويختتم أعياد بيروت مع فرقة "أدونيس" التي تضمّ مجموعة من الشباب اللبنانيّ.
إدارة المهرجان أكّدت أنّ احتفالات أعياد بيروت هي للجمهور الذي لا يملك القدرة الماديّة لحضور حفلات نجومه المفضّلين في الفنادق.
وقد لفت الحضور الإعلان الذي خصّص للفنّانة نانسي عجرم والذي صوّر خصيصاً لحفلتها، وهو ما لم يحظَ به زملاؤها الذين تضمّن إعلان حفلاتهم، مشاهد لهم من حفلات سابقة.

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