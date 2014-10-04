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«كاميرون» ومسلمو بريطانيا يستنكرون ذبح عامل الإغاثة آلن هيننج على يد «داعش»

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انضمت المنظمات والجمعيات الإسلامية السبت في جميع أنحاء بريطانيا إلى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في استنكار ذبح عامل الإغاثة البريطاني آلن هيننج على يد مقاتلي «داعش» الذي وصفه أحد رجال الدين المسلمين البارزين بأنه عمل «خسيس وشائن.»

وأقيمت الصلاة على روح هيننج (46 عاما) -وهو سائق سيارة أجرة من سالفورد بشمال إنجلترا- في المساجد في أنحاء البلاد مع بداية الاحتفال بعيد الأضحى.

ووصف كاميرون هيننج بأنه رجل دمث وعطوف لم يفعل سوى أنه حاول مساعدة الآخرين. وقال ان البريطانية ستبذل كل ما بوسعها للقضاء على قتلته.

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