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أوكرانيا تعلن تصديها لهجمات المتمردين على مطار دونيتسك وقتل 12 شخصا

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قتل 12 متمردا انفصاليا كانوا يحاولون السيطرة على المطار بمعقلهم في بمدينة دونيتسك، بحسب ما نقلته وكالة «إنترفاكس» في أوكرانيا عن مجلس الأمن القومي في كييف.
> وصدت القوات الأوكرانية الهجمات التي تعرض لها أكبر مطار بشرق أوكرانيا، حسبما صرح المتحدث باسم المجلس أندري لايسينكو. وأضاف أن جنديين من قوات قتلا في الاشتباكات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
> ويعد المطار جائزة استراتيجية حيث كان هو بؤرة قتال من أجل السيطرة عليهلمدة أيام رغم وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ بين المتمردين الموالينلروسيا والحكومة في 5 سبتمبر.

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