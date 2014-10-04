أخبار عاجلة

انتظروا النجمة المتألقة أصالة في قعدة رجالة مع شريف وإياد ومكسيم الأحد الـ 9 مساءً -
بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة -
خاص مع سيف: أخر الأخبار والتفاصيل حول النادي الأهلي -
مجلس الأمن الدولي يجتمع غدًا لبحث الهجوم الكيميائي في سوريا -
الرئيس الفرنسي: النظام السوري يتحمل مسؤولية الهجوم الكيميائي في إدلب -
رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا للاستفادة من الأصول والأراضي غير المستغلة -
احذر «3 أطعمة» تؤذي الملائكة وتحرمك ثواب صلاة الجماعة في المسجد -
«الوزراء» يكشف حقيقة تسريح العمالة المصرية بالخليج -
انتظروا النجم حميد الشاعري في حلقة خاصة من تع اشرب شاي مع غادة عادل الإثنين الـ 9 مساءً -
القوى العاملة تعلن عن وظائف في إحدى دول الخليج برواتب 10 آلاف جنيه..بهذه الشروط! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«روحاني» يدعو لتكاتف الجهود الإقليمية لمحاربة الإرهابيين

Google+ Print

دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الدول الإقليمية لتبني تدابير مشتركة ودائمة لمحاربة الإرهابيين، ووضع حد لسفك دماء المسلمين في الشرق الأوسط.

وقال روحاني :«إن المنطقة تمر بمنعطف غاية في الصعوبة، وينبغي على جميع الدول تجاوز تلك المرحلة من خلال التخطيط وبذل الجهود لاستعادة السلام والأمن داخلها».

وشدد الرئيس الإيراني على أهمية محاربة الإرهاب واحترام السيادة الوطنية لدول المنطقة، انطلاقا من أن أي خطوة دون التنسيق مع حكومة أي دولة لمكافحة الإرهاب، ستزيد من عدم الاستقرار.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية