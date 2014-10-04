«روحاني» يدعو لتكاتف الجهود الإقليمية لمحاربة الإرهابيين

دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الدول الإقليمية لتبني تدابير مشتركة ودائمة لمحاربة الإرهابيين، ووضع حد لسفك دماء المسلمين في الشرق الأوسط.

وقال روحاني :«إن المنطقة تمر بمنعطف غاية في الصعوبة، وينبغي على جميع الدول تجاوز تلك المرحلة من خلال التخطيط وبذل الجهود لاستعادة السلام والأمن داخلها».

وشدد الرئيس الإيراني على أهمية محاربة الإرهاب واحترام السيادة الوطنية لدول المنطقة، انطلاقا من أن أي خطوة دون التنسيق مع حكومة أي دولة لمكافحة الإرهاب، ستزيد من عدم الاستقرار.