مستقبل "الليلة مع هاني" بين رمزي وقناةmbc

طلب هاني رمزي من إدارة mbc مصر تفسيراً واضحاً للموقف من برنامجه "الليلة مع هاني" الذي عرض على قنوات mbc مصر، منذ انطلاقتها، خصوصاً أنّ البرنامج توقّف بشكل مفاجئ، من دون إبداء أيّ أسباب واضحة من إدارة المحطة.

ومن المتوقّع أن تجرى مقابلة بين هاني وإدارة mbc العامّة بدبي، كي يتمّ توضيح الأمور كافّة المتعلّقة بالبرنامج، خصوصاً أنّ إمكانيّة استمرار البرنامج خلال الأيّام المقبلة أصبحت مستحيلة، في ظلّ عدم تسجيل حلقات إضافيّة من البرنامج واقتراب شهر رمضان المبارك، وهو الأمر الذي سوف يُغيّر خريطة القناة بالكامل.