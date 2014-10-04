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«أمن الغربية» ينفي قطع الإخوان طريق «المحلة –الراهبين»

  • مصر
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نفى اللواء حسام خليفة، مدير قطاع أمن المحلة وسمنود، ما تداولته بعض المواقع مؤخرًا من قيام العشرات من أعضاء جماعة الإخوان بقطع طريق «المحلة – الراهبين».

وقال مدير قطاع أمن المحلة، في تصريحات صحفية، السبت، إن الخبر ليس له أساس من الصحة، وأن الحالة الأمنية مستقرة، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم إثارة البلبلة، ولافتًا إلى أن جميع الميادين مؤمنة، وأن المحلة وسمنود لم تشهدا أي تجمعات أو مسيرات لعناصر الإخوان.

كان عدد من المواقع الإلكترونية قد تناول خبر تلقى الأجهزة الأمنية إخطارا بقطع عناصر الإخوان لطريق «المحلة – الراهبين» عقب تنظيمهم سلسلة بشرية ما تسبب في توقف حركة المرور.

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