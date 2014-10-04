أنشيلوتي: جيمس يفتقر لبعض قدرات دي ماريا

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني اليوم سعادته بالأداء الذي يقدمه الكولومبي جيمس رودريجيز، مؤكدا أنه لا يمكنه تكليف اللاعب الكولومبي بالواجبات الدفاعية التي كان يوكلها للأرجنتيني أنخل دي ماريا، لاعب الريال السابق ونجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، لأنهما “لاعبان مختلفان”.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي، “جيمس ليس دي ماريا، إنه لاعب مختلف بقدرات مختلفة، لذا فلن أكلفه بواجبات دي ماريا. أنا سعيد به، يركز على العمل الذي ينبغي عليه القيام به. يقوم بالأمور على نحو جيد وسوف يتحسن أكثر”.

وأكد أنه يعتزم الدفع بجيمس أساسيا أمام أثلتيك بلباو، بعد أن استبعده من التشكيلة الأساسية أمام لودجوريتس البلغاري في دوري أبطال أوروبا، والحارس إيكر كاسياس وعودة بيبي وداني كارفاخال وتوني كروس اللذين جلسا على مقاعد البدلاء الأربعاء في التشامبيونز.

وأشار، “فاران يقدم أداء جيدا للغاية في هذه المباريات، بكل ثقة كالعادة، يظهر قدراته. الآن يعود بيبي، لذا، سيرتاح فاران هذه المباراة. لا يوجد ثنائي ثابت. لدي ثلاثة لاعبين في قلب الدفاع على مستوى عال، ويستحقون اللعب بنفس القدر”.

وأبدى ثقته في حل المشكلات التي تواجهها دفاعات الريال في التعامل مع الكرات الثابتة، مشيرا إلى أنها أثارت قلقه بعد أن تكررت أمام لودجوريتس، الذي أحرز خامس هدف يدخل مرمى الريال هذا الموسم من كرة ثابتة.

وأضاف، “نشعر بالقلق تجاه الكرات الثابتة. فالفيردي أحد أفضل المدربين في إسبانيا، ومن الطبيعي أن أشعر بالقلق.. نعمل على حل هذه المشكلة، فعلنا هذا صباح اليوم، ولكن لا يجب علينا أن نشعر بالخوف من هذا. ريال مدريد ليس الفريق الوحيد الذي يدخل مرماه أهداف من كرات ثابتة، يعاني برشلونة من نفس المشكلة، وغيره من الفرق. من الواضح أننا لسنا سعداء، ونعمل على حل المشكلة”.