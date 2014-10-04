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لوس أنجليس جالاكسي يسعى لضم بيرلو

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لوس أنجليس جالاكسي يسعى لضم بيرلو لوس أنجليس جالاكسي يسعى لضم بيرلو

أندريه بيرلو

اعترف بروس ارينا المدير الفني لنادي لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي باهتمام فريقه بالمخضرم اندريا بيرلو نجم وسط الإيطالي ونادي يوفنتوس.

وقال أرينا في تصريحات صحفية اليوم السبت، “إنه “بيرلو” صفقة نموذجية بالنسبة لنا و نهتم باللاعبين أمثاله”. ويرتبط بيرلو بعقد مع يوفنتوس حتى نهاية موسم 2016.

وأكد بيرلو “35 عامًا” مؤخرًا أنه لا يخطط للرحيل عن يوفنتوس أو الدوري الإيطالي في هذه المرحلة من مسيرته الكروية.

وأشار بيرلو، “الدوري الإيطالي مسابقة كبرى والحياة تسير بشكل جيد.. سأقضي عامين مع يوفنتوس ثم ربما بعدها احترف في الدوري الأمريكي”.

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