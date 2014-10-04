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فالنسيا يواصل تألقه في الليجا ويقهر أتلتيكو بثلاثية

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فالنسيا يواصل تألقه في الليجا ويقهر أتلتيكو بثلاثية فالنسيا يواصل تألقه في الليجا ويقهر أتلتيكو بثلاثية

أرشيفية

حسم فالنسيا قمة الجولة السابعة من الدوري الإسباني بالفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف لهدف، على ملعب الميستايا معقل الخفافيش.

وسجل فالنسيا ثلاثية في غضون 8 دقائق فقط، عبر ميراندا “خطأ في مرماه” بالدقيقة “4″، وآندريه جوميز في الدقيقة “8″، ونيكولاس أوتاميندي في الدقيقة “12″، وسجل هدف أتلتيكو ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة “29″.

وبهذا الفوز رفع فالنسيا رصيده إلى 17 نقطة متصدرًا جدول الدوري مؤقتًا – في انتظار مباراة برشلونة “16 نقطة” مع رايو فايكانو “8 نقاط” -، وتوقف رصيد الأتليتيكو عند النقطة 14.

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