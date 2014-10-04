ريال مدريد يعلن جاهزية رونالدو وبيبي لمواجهة بيلباو

عاد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تدريبات فريقه ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، وقال كارلو أنشيلوتي مدرب بطل أوروبا إن رونالدو في “أفضل حال” بينما يستعد فريقه لمواجهة ضيفه اتليتيك بيلباو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم غدًا الأحد.

وتعرض رونالدو لإصابة خفيفة في الكاحل خلال مباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا، والتي فاز فيها على لودوجوريتس البلغاري يوم الأربعاء الماضي ضمن المجموعة الثانية.

ويقدم رونالدو أداءً لافتًا في الموسم الحالي إذ احرز عشرة أهداف لفريقه خلال خمس مباريات في الدوري الإسباني إضافة إلى هدفين في مباراتين بدوري الأبطال.

وقال المدرب الإيطالي أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم السبت، “كريستيانو في حالة جيدة جدًا.. لقد تعافى تمامًا وأصبح في أفضل حال كما كان دومًا”.

وقال ريال مدريد عبر موقعه الرسمي على الانترنت أن جناحه الويلزي جاريث بيل شارك بشكل كامل في تدريبات اليوم أيضًا بعد أن عكف على العمل لاستعادة لياقته البدنية بعد لقاء لودوجوريتس.

ومن المقرر أن يعود المدافع البرتغالي بيبي لتشكيلة ريال مدريد بعد غيابه عن المباريات الثلاثة الأخيرة في الليجا.

وتوجه بيبي الأسبوع الجاري إلى صوفيا لخوض دوري الأبطال، لكنه لم يشارك في لقاء لودجوريتس الذي خسر أمام الريال 1-2.

وأكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مشاركة بيبي أساسيًا بعد تعافيه تمامًا من إصابته، في مركز قلب الدفاع لإراحة الفرنسي رافائيل فاران.