FilGoal.com يكشف مطالب وليد سليمان للتجديد للأهلي

في ظل تألق وليد سليمان جناح الأهلي في الأونة الأخيرة، ومع قرب انتهاء تعاقده مع النادي الأحمر .. حرص مسؤولي الشياطين على مفاتحة اللاعب في تجديد تعاقده، ولكن!

علم FilGoal.com من مصدر مقرب في النادي الأهلي بتفاصيل اجتماع علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة ووائل جمعة مدير الكرة بوليد سليمان.

ينتهي تعاقد سليمان في الصيف المقبل بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادي بداية من يناير المقبل.

وخلال الاجتماع أكد صادق وجمعة للاعبهم الأعسر على أهمية وجوده مع الفريق وطالبوه بالتجديد.

ولكن وليد سليمان طلب الحصول على خمسة ملايين جنيه في الموسم، وهو ما تفاجأ به مسؤولي الأهلي وأبلغوه بأن أكثر اللاعبين عقودا تتراوح بين ثلاثة ملايين ونصف إلى أربعة ملايين.

اللاعب أخبر مسؤولي الأهلي بأن النادي خصم منه 600 ألف جنيه مستحقات وكيل اللاعبين، بجانب خصم نسبة المشاركة وعدم معاملته من الفئة الأولى.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل علم FilGoal.com أن سليمان أخطرهما بإمتلاكه عرضين من الإمارات ومثلهما من قطر.

ويدعم رغبته في الاحتراف بالإمارات هو وجود زوجته هناك.

واستفسر FilGoal.com من علاء عبد الصادق حول موقف وليد سليمان فأجاب قائلا: "الموسم مجرد بدأ، ولا نتعجل اتخاذ قرار بشأن تجديد تعاقد وليد سليمان .. مازال أمامنا وقت".

وأضاف "نتفاوض ولا نستعجل اللاعب لتوقيع عقود جديدة، فالموسم لم ينته بعد".