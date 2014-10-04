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FilGoal.com ينشر رواتب المدربين المرشحين لقيادة الزمالك

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FilGoal.com ينشر رواتب المدربين المرشحين لقيادة الزمالك FilGoal.com ينشر رواتب المدربين المرشحين لقيادة الزمالك

ينشر FilGoal.com رواتب المدربين الأجانب المعروضين على مجلس إدارة الزمالك لقيادة الفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

أبرز الأسماء المعروضة على الزمالك، هيكتور كوبر، ميلوفان رايفاتش، باولو دوارتي وهي الأسماء المرشحة بقوة.

ورغم ذلك قال مصدر مسؤول في الزمالك لـFilGoal.com: "لم نغلق باب الترشيحات ومن يملك سيرة ذاتية لمدرب فليقدمها".

الزمالك وضع 40 ألف دولار راتبا شهريا كحد أقصى للمدير الفني.

وعلى ذلك، يستعرض FilGoal.com ما وصلت إليه المفاوضات مع المدربين المرشحين لقيادة الزمالك:

- قام أحد الوكلاء بعرض خورخي لويس بينتو وطلب مليون دولار في السنة، ولكن تم استبعاده لضخامة المبلغ الذي يطلبه، إذ يتخطى راتبه 83 مليون دولار أي ضعف الحد الأقصى للزمالك.

- البرتغالي جيمي باتشيكو، طلب راتبا سنويا بقيمة 600 ألف دولار أي راتب 50 ألف دولار شهريا.

- هيكتور كوبر المدرب الأرجنتيني بعد أن بدأت المفاوضات بـ70 ألف دولار شهريا، قلل طلباته براتب أقل من 50 ألف دولار، ومازالت المفاوضات جارية ليصل للحد الأقصى للزمالك.

- الصربي رايفاتش، يؤكد وكيله في خالد المنيلاوي أن راتبه السنوي 500 ألف دولار والمدرب أبدى مرونة في تخفيض القيمة لتصل إلى أقل قليلا من 40 ألف دولار.

- البرتغالي دوارتي هو صاحب أقل الرواتب بقيمة 30 ألف دولار شهريا.

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