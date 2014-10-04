مميش: 118 سفينة عبرت القناة يومي الجمعة والسبت

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة في القناة تشهد زيادة ملحوظة في معدلات عبور السفن، حيث سجلت عبرت 118 سفينة يومي الجمعة والسبت، بإجمالي حمولات 6.8 مليون طن.

جاء ذلك خلال استقبال مميش وفدًا اليوم من أعضاء تيار الاستقلال، برئاسة المستشار أحمد الفضالي، ضم عددًا من الشخصيات العامة والفنانين والرياضيين والمشاهير، حيث قدم شرحًا تفصيليًا عن أسباب إنشاء مشروع محور قناة السويس الجديدة، وكذلك مراحل تطورها.

وأكد مميش أن ما قام به المصريون لجمع 64 مليار جنيه في ثمانية أيام فقط يحمل رسالة للعالم أجمع أن أبناء هذا الشعب العظيم قادرون على بناء وطنهم بسواعدهم وعقولهم وأموالهم.

كما حيا مميش الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا إنه أمر بتذليل كل العقبات لإتمام هذا العمل الجبار في عام واحد وأن استجابة المصريين لتمويل القناة بالشكل الذي ظهر للجميع أثبت أن الشعب المصري بكافة طوائفه يقف بكل صلابة خلف قائده.

من جانبه، أشار الفضالي إلى أهمية إنشاء القناة الجديدة، لافتا إلى أنها تنشأ بفكر وتخطيط وإرادة وعزيمة أيادي مصرية خالصة.

وقال الفضالي إن تيار الاستقلال وعدد من رجال الأعمال يواصلون اجتماعاتهم ليل نهار للتوصل إلى صيغة تدعم وتشارك في إنشاء هذه القناة.

وضم الوفد المشارك في الزيارة نبيل زكي، مُتحدث حزب التجمع، والوزير السابق كمال أبوعيطة واللواء وحيد الأقصري رئيس الحزب العربي الاشتراكي، والدكتورة سحر الهواري عضو اتحاد كرة القدم، والحاج محمد برغش «الفلاح الفصيح»، والفنان أحمد ماهر والفنانة حنان شوقي.