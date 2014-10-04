بعد 17 عاماً كيت وينسلت تُصرّح: "لم أغرم بليوناردو دي كابريو"

بعد مرور أكثر من 17 عاماً على تصوير الفيلم العالمي الشهير "Titanic"، أطلقت الممثلة الأمريكية Kate Winslet تصريحاً صدم الكثيرين من المعجبين، الذين اعتقدوا خلال الفترة الماضية أنّ علاقة حبّ حقيقيّة جمعت النجمة بالممثل العالمي Leonardo DiCaprio.

وأكّدت Kate، خلال حديثها إلى مجلة " Marie Claire" الفرنسية، أنّ عدم وجود علاقة عاطفيّة بينهما هو ما ساعدهما في المحافظة على صداقتهما طوال الفترة الماضية.

وأضافت النجمة قائلة: "Leonardo لم ينظر إليّ كفتاة يومها، بل كأيّ شاب من الموجودين، لأنني لم أكن أهتمّ بأنوثتي".

وأشارت أيضاً في حديثها إلى أنهما ساعدا بعضهما، لأنّهما كانا صغيرين وضغط العمل كان كبير جداً.

وفي سياق منفصل، ضمن حديثها إلى المجلة، كشفتKate عن المجهودات التي تبذلها للحفاظ على العلاقة المتوازنة بين حياتها العمليّة وحياتها العائليّة.

وانتقدت حديث بعض النجمات اللواتي يتحدثن دائماً عن صعوبات تواجه الفنانات في التوفيق بين أعمالهنّ وحياتهن الخاصة، مؤكّدة أن الأمر ليس بهذه الصعوبة، حيث قالت: "بشكل أو بآخر نعتبر محظوظين".

وختمت قائلة: "إن الصعوبة بالنسبة إليّ تكمن في التحوّل العاطفي من الحياة الطبيعيّة بعيداً عن الشهرة للحياة العملية. ليس مهماً أيهما أكثر صعوبة، إنما الصعوبة تكمن في هذه القفزة من حالة للأخرى".

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