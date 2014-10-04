خمسة أمور لا نعرفها عن تالة شقيقة أمل علم الدين

تمكّنت اللبنانية أمل علم الدين من لفت الأنظار خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها السيّدة التي خطفت قلب وعقل أشهر وأوسم عازبي هوليوودGeorge Clooney.

أمل علم الدين التي تزوجت السبت الماضي في إيطاليا، أثارت حفيظة الملايين من الذين أرادوا معرفة أصل وتاريخ هذه اللبنانية التي وصلت إلى العالمية.

لقد سبق لاسم بارعة علم الدين، أي والدة أمل، أن تردّد على لسان جمهور ومتتبعي Clooney، أمّا الآن فقد حان الوقت لنتعرّف إلى شقيقتها تالة.

تالة علم الدين، شقيقة أمل، تابعت معها جميع تحضيرات الزفاف وتفاصيله، وتعاونت مع والدتها السيدة بارعة، ليكون الزفاف على قدر التوقعات.

وبالرغم من أن النجم العالمي George Clooney قد أكّد لمجلة E Online أنه هو من رفض فكرة وجود إشبين وإشبينة في حفل الزفاف، إلا أنّ تالة، وقبل بدء السهرة، لم تترك أمل ولو لدقيقة واحدة، كما أنّ ابنتها ميا حمية البالغة من العمر 12 عاماً، هي من حملت الورود لخالتها ورافقتها خلال زفافها.

ما لا نعرفه عن تالة علم الدين أيضاً هو أنها أتت من سنغافورة، حيث تعيش مع عائلتها، إلى إيطاليا، من أجل المشاركة في حفل زفاف شقيقتها أمل.

وكما ذكرنا سابقاً، فإنّ المحامية أمل علم الدين متحدّرة من عائلة أرستقراطية عريقة، وهي تعمل في مجال حقوق الإنسان، فيما شقيقتها تالة خريجة الجامعة الأمريكية الدولية في Richmond، بدرجة تفوّق في مجالها، في وقت تعمل والدتها كصحافيّة، وقد بدأت مسيرتها المهنية في محطة تلفزيون لبنان الرسمية.

لا بدّ من الإشارة إلى أن تالة قد لفتت الأنظار إليها خلال الحفل الذي أقيم في Venice قبل زفاف شقيقتها بليلة واحدة.