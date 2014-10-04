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بالصور.. جنة «المالديف» تتحول إلى تلال من القمامة

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تجولت المخرجة الأمريكية، أليسون تيل، في جزر المالديف، المعروفة باسم «جنة الأرض»، لكي ترصد أطنان القمامة والمخلفات التي يتركها السياح خلفهم بعد قضاء إجازتهم هناك، بحسب ما نقلته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

Dark side of paradise: Alison Teal pictured with her surfboard while walking through mountains of rubbish on Thilafushi in the Maldives

Away from the tourists: Alison has made a documentary about the amount of waste that washes up around the Maldvies

وذكرت «ديلي ميل»، الجمعة، أن سلطات جزر المالديف قررت إقامة جزيرة اصطناعية مخصصة لإلقاء القمامة بها، في غرب المالديف.

Miles of litter: Thilafushi is an artificial island in the Maldives where about 400 tonnes of rubbish is dumped every day

ووفقًا للصحيفة، أعربت أليسون عن صدمتها من الكم الهائل من القمامة وزجاجات البلاستيك الفارغة التي تطفو على وجه المياه الزرقاء المحيطة بالجزيرة، وأضافت أن هناك ما يقارب من 400 طن من القمامة الملقاة على شواطئ الجزيرة، حيث يخلف كل سائح نحو 3.5 كيلوجرام من القمامة في المتوسط يومياً.

Ideal holiday location? Alison said she wanted to highlight the other side of the Maldives, which the honeymooners and tourists don't see

وأليسون، 27 سنة من هاواي، هي ناشطة أيضًا في منظمات الحفاظ على البيئة، وتنادي بتجميع المخلفات وإعادة تدويرها للاستفادة بها في مجال الموضة، مثل تصنيع الجواكت وملابس السباحة.

Recycling campaign: Alison is keen to work with organisations that turn plastic bottles and waste into clothing

وبصحبة المصور الأسترالي، مارك تيبل، وزميلته سارة لي، قررت المجموعة الثلاثية تصوير فيلم وثائقي لتسليط الضوء على مدى إهمال السلطات في المالديف لتلك الشواطئ التي تمثل مزارًا سياحيًا حيويًا.

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