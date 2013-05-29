أطعمة يجب تجنبها قبل درس اليوجا للحامل

ينصح الدكتور عمرو حسن مدرس النساء والتوليد طب قصر العينى الحامل بضرورة تجنب بعض الأطعمة لأنها ليست سهلة الهضم، ويمكن أن تسبب لها عدم ارتياح ونعاسا شديدا بعد تناولها، ويمكن أيضا أن تتسبب بحرقة فى فم المعدة، وحموضة وغازات.

الوجبات الكبيرة

> • أى من الأطعمة المعالجة أو الحرّة (المتبلة) جداً، مالحة أو حلوة

> • الأطعمة المقلية بعمق، والبرجر، والبيتزا

> • المرق الثقيل والصلصات كثيرة التوابل

> • الكولا بأنواعها والمشروبات الغازية.

ضعى فى بالك أن المسألة لا تتعلق كثيراً بتناول الطعام فى حد ذاته، ولكن بما تأكلينه وحجم الوجبة الذى تختارينه. كقاعدة عامة، ضعى فى اعتبارك – أنه كلما اقترب وقت الدرس كلما صغر حجم الوجبة. تحدّثى إلى طبيبتك أو أخصائية التغذية أو مدرّسة اليوجا لإعطائك خطة أكثر تفصيلاً.

تذكرى أيضا أنه لا بأس بتناول الطعام بعد الدرس – وإن كان من المستحسن أن تنتظرى حوالى نصف ساعة، قد ترغبين فى تخصيص بعض الوقت لتجتمعى مع زميلاتك بعد الدرس ربما لمرة واحدة فى الأسبوع، إنها طريقة جيدة لكسب الصداقات والتمتع بوجبة ذات طابع اجتماعى!