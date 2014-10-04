غدًا.. عرض فني لفرقة بنها للموسيقى النحاسية احتفالًا بانتصارات أكتوبر

ينظم إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة وذلك بالمواقع التابعة له خلال شهر أكتوبر الجارى.

> ويقام غد الأحد عرضا فنيا لفرقة بنها للموسيقى النحاسية ومعرض لاكسسورات المرأة بقصر ثقافة بنها, وفى نفس اليوم تعقد أمسية شعرية يشارك بها الشعراء محمد صادق جودة, طارق عمران وذلك بقصر ثقافة كفر شكر, وآخرى يشارك بها الشاعران جواد البابلى وأميمة إسماعيل بقصر ثقافة القناطر الخيرية.

> وتقدم فرقة بنها للآلات الشعبية عروضها الفنية بعد غد الإثنين , إضافة إلى أمسية شعرية للشعراء محمد مصطفى. سامح القدوسى , جمال ساكر, عرض فنى لفرقة التنورة, وفقرة مواهب والموهبة ندى المحلاوى وذلك بقصر ثقافة بنها, وفى اليوم ذاتة ببيت ثقافة القلج تقام أمسية شعرية للشعراء على عبد العليم, خالد عبد الخالق, إلى جانب ندوة عن “بطولات من الحرب” يلقيها محمد محمد مهنى, جمال محمد سليمان, وعرض كورال أطفال القلج.

> وعلى المسرح المكشوف بقصر ثقافة الفيوم تقدم فرقة عرب الفيوم عروضها يوم 8 أكتوبر, فريق عرائس القصر يوم 19 أكتوبر, عرض فنى لفرقة الانشاد الدينى يوم 10 أكتوبر, فرقتى الفيوم للموسيقى العربية والفنون الشعبية يوم 11 أكتوبر.