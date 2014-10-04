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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا على مناطق متفرقة مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقا وقد تمتد على بعض المناطق الداخلية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية على بعض المناطق الداخلية والساحلية ليلا وفي الصباح الباكر مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غرباً.


> الرياح .. جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10 - 25 كم/ساعة خلال الصباح والليل، وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 30 كم/ساعة خلال فترتي الظهيرة والمساء، قد تصل أحيانا إلى 35 كم/ساعة.


>                               درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                     37     28               80        25 .
> دبي                         37     29               85       30 .
> الشارقة                     38    28                80       35.
> عجمان                     37     28               80       35 .
> أم القيوين                 38      27              80        30 .
> رأس الخيمة              39      26               80       30 .
> الفجيرة                   33      29               85        55 .
> العين                     39      26               75         20  .
> ليوا                       40     26               85         15 .
> الرويس                  37     27               80          30.
> السلع                    37      28               80          35.
> دلما                      37     30               75          35 .
> طنب الصغرى          36      30              85         45 .
> طنب الكبرى            36      30              85         45 .
> أبوموسى               36      30               85         40.
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