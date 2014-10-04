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وزيرة هندية: لا احتفالات بعيد الأضحى هذا العام

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وزيرة هندية: لا احتفالات بعيد الأضحى هذا العام وزيرة هندية: لا احتفالات بعيد الأضحى هذا العام

صرحت وزيرة شؤون الأقليات الهندية، نجمة هبة الله، اليوم السبت، بأنها لن تحتفل بعيد الأضحى هذا العام، وذلك بسبب الفيضانات الأخيرة التي وقعت في ولاية جامو وكشمير والتدافع في مدينة “باتنا” الهندية.

قالت هبة الله في بيان رسمي لها – أوردته وكالة أنباء “إندو إيشيان نيوز سيرفيس” الهندية – إنها ستتبرع بالمال لصالح صندوق رئيس الوزراء للإغاثة الوطنية.

وأشارت وكالة الأنباء إلى أن عصفت بولاية جامو وكشمير فيضانات غير مسبوقة، تسببت في مقتل 315 شخص، 81 منهم في وادي كشمير و 234 في منطقة جامو، في حين قتل 33 شخصا على الأقل في “باتنا” أمس الجمعة، جراء التدافع أثناء احتفال ديني شرق البلاد يسمى “الدوشيرا”.

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