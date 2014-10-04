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«الحرية للجدعان» و«جبنا آخرنا» ينظمون «عيدهم بالسجن» تضامنًا مع المعتقلين

  • مصر
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نظمت حركتا «الحرية للجدعان» و«جبنا آخرنا»، السبت، فعاليات ووقفات رمزية بالمحافظات، اعتراضًا على استمرار حبس النشطاء السياسين، وقضاءهم عيد الأضحي خلف الأسوار، وحملت الفعاليات شعار «عيدهم فى السجن».

ونشر أعضاء الحملة صور نشطاء سياسيين، محبوسون على ذمة قضايا أمام عدد من المحال التجارية، وتعليق بانرات لهم، وتوزيعها على المصلين عقب صلاة العيد، تتضمن تقريرًا عن كل مسجون وأسباب حبسه ودخوله في اضراب عن الطعام.

وتضمنت الحملة صورًا لعدد من النشطاء السياسيين، منهم أحمد دومة، و سناء سيف، ومحمد صلاح سلطان، ورانيا الشيخ، ويارا سلام، وضياء المهدي، وعبد الله عطا الله، ووليد السماري، ومصطفى عبد الحي، ويوسف السيد إمام، وعماد محمود علي، وعبدالله علاء، وغيرهم.

ودشن نشطاء هاشتاج حمل عنوان «الحرية للمعتقلين»، طالبوا من خلاله بالإفراج عن المعتقلين فى القضايا السياسية بمناسبة عيد الأضحى.

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