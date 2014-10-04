«عقد كلوني وأمل»: وثيقة زواج مدني باللغة الإيطالية من «فينيسيا»

نشرت صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية عقد زواج الممثل الأمريكي جورج كلوني والمحامية البريطانية أمل علم الدين، والتي جاءت بتاريخ 29 سبتمبر الماضي.

وحسب تقرير الصحيفة، السبت، جاءت الوثيقة باللغة الإيطالية وأصدرها مكتب الدولة المدني في البندقية، بمقاطعة فينيسيا، في اليوم التالي لحفل الزفاف.

وتضمنت الوثيقة محل ميلاد كلوني، في ولاية «كنتاكي» الأمريكية، ومحل ميلاد أمل «بيروت» اللبنانية، بجانب الأسماء الوسطى لكل منهما.

وحسب الصحيفة، الزوج اسمه جورج تيموثي كلوني، 53 عاما، والزوجة أمل رمزي علم الدين، 36 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة احتفالات جورج كلوني لمدة أربعة أيام الزفاف في البندقية بحضور أكثر من 100 ضيف، قُدرت بنحو10 مليون يورو، وهو ما رجحه البعض بأن ذلك يمثل 5% من إجمال حجم ثروة كلوني فقط.