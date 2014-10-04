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«إندبندنت»: تنفس تحت الماء باستخدام «الكريستال»

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تختلف قدرات التنفس تحت الماء لفترة طويلة من شخص لآخر.. ولكن الاختراع الجديد الذي توصل إليه علماء الطب قد يجعل الأمر سهلا عن ذي قبل.

وحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية، الجمعة، توصل الباحثون إلى توليفة من المواد البلورية أو الكريستالية التي يمكنها ربط وتخزين جزيئات الأكسجين بمعدل تركيزات عالية، واصفة الاختراع بأن ملعقة واحدة فقط تكفي لامتصاص جميع الأكسجين في غرفة متوسطة الحجم.

وأوضحت الصحيفة أن تلك المادة الكريستالية، التي أطلق عليها اسم «أكوامان كريستال» ولكنها تشبه الإسفنج، تستطيع تخزين كمية هائلة من الأكسجين ثم إعادة تفريغه مرة أخرى عند الحاجة إليه، في ظروف حرارية معينة أو باختلاف المجال المحيط بها، مثل الهواء أو الماء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الغطس تحت الماء أمر ممتع للغاية، ولكن حمل أنبوبات الأكسجين وأقنعة التنفس يسرق جزءًا كبيرًا من البهجة تحت الماء، وربما يساعد هذا الاختراع على الاستمتاع بالتجربة بشكل كامل.

كما أوضح البروفيسور كريستين ماكنزي، أحد القائمين على الاختراع، أن المادة الكريستالية يمكن أن تكون ذات قيمة لمرضى سرطان الرئة الذين يحملون بخاخات طبية أينما كانوا.

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