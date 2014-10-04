«تيار الاستقلال» يقدم 100 بقرة هدية للعاملين بمشروع قناة السويس

زار وفد من أعضاء تيار الإستقلال، العاملون بموقع مشروع قناة السويس، لتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

وضم الوفد، أحمد الفضالي، منسق عام التيار، كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة السابق، ونبيل ذكي، القيادى بحزب التجمع، وسحر الهواري، عضو اتحاد كرة القدم، والفنان أحمد ماهر، والفنانة حنان شوقي، ووحيد الأقصري، رئيس حزب مصر العربي الإشتراكي.

والتقي الوفد، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أركان حرب كامل الوزيري، المشرف العام علي مشروع القناة، والعاملين بالمشروع، عقب أداء صلاة العيد، بموقع الحفر وقدموا التهنئة للقوات المسلح.

وقدم تيار الاستقلال 100 بقرة، هدية للعاملين بالمشروع، ليتم ذبحها وتوزيع لحومها عليهم.

كما زار الوفد، منطقة حفر قناة الاتصال بين القناة الجديدة والقديمة والتي ستمر بخط بارليف ليعبر من خلالها آلات الحفر للقناة الجديدة.

وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة القناة: «لا يمكن لأي بلد أن يكون ذا قوي سياسية إلا إذا كان اقتصاده قويا، وأن القناة يتم حفرها بعرق وجهد المصريين وحدهم دون غيرهم، موجهًا التحية لكل من شارك وساهم في تحقيق هذا المشروع».

وأضاف «مميش»: «لو هنموت هنا هنفذ كلام الرئيس وهنبيض وجهه أمام العالم والمشروع هيخلص في سنة، فهو ميراث لأبنائنا»، مشددًا على ضرورة توحد القوى السياسية والشعب على قلب رجل واحد لمواجهة الأخطار التي تحاق بالدولة المصرية.

ومن ناحيته، أشاد أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، برجال القوات المسلحة والعاملين بموقع المشروع لما يبذلوه من جهد وعرق لإنجاحه والذين رفضوا منحهم إجازة عن العمل خلال أيام عيد الأضحي.