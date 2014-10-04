محافظ القاهرة يتفقد مجزر البساتين الآلي وأحياء المنطقتين الشرقية والشمالية

قام محافظ القاهرة جلال مصطفي سعيد، بزيارة مفاجئة لمجزر البساتين الآلي؛ للوقوف على مدى استعداد المجزر لاستقبال الأضاحي والكشف عليها والاطمئنان على سلامة المواشي قبل ذبحها، وقيام المجزر بالعمل على قدم وساق لتلبية احتياجات الجزارين والمواطنين من خلال تقديم خدمة الذبح والتجهيز بدون مقابل.

ووجّه «سعيد»، مدير مديرية الطب البيطري الدكتورة سعاد الخولي، والأطباء المسئولين عن المجزر، بضرورة التخلص الآمن من مخلفات الذبائح أولا بأول، وتكثيف أعمال النظافة بالمجزر، مع غسيل العنابر بالمطهرات وحسن معاملة المواطنين، مع توقيع الكشف الطبي على أي ذبيحة، وتقديم الرعاية الطبية والتخلص من أي ضحية بالحرق، حال ثبات عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظاّ على صحة المواطنين.

كما قام المحافظ بجولة ميدانية عقب صلاة العيد، تفقد خلالها أحياء المنطقتين الشرقية والشمالية، حيث أكد وجود رؤساء الأحياء بمواقعهم والأجهزة التنفيذية بكل حي، مشددًا على ضرورة تحرير محاضر تلوث بيئي، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتوقيع الغرامات المقررة ضد أصحاب محلات الجزارة القائمين على ذبح الأضاحي بالشوارع، وترك المخلفات بالشوارع دون رفعها وتطهيرها.

كما وجّه مسؤولي هيئة النظافة، بتكثيف أعمالهم بكافة الأحياء ورفع مخلفات الذبح وفرش أماكنها بالرمال وتطهيرها بالمياه والمطهرات.