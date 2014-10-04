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ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان اونتيك في اليابان إلى 51 قتيلًا

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ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان اونتيك في اليابان إلى 51 قتيلًا ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان اونتيك في اليابان إلى 51 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا ثوران بركان جبل (اونتيك) في وسط اليابان، إلى 51 قتيلا اليوم السبت، بعد العثور على 4 جثث أخرى.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، في نشرتها بالإنجليزية، أنه كان قد تم الإبلاغ في وقت سابق من اليوم السبت، عن مقتل 47 شخصا بعد أن توقفت فرق البحث لمدة يومين وحتى أمس الجمعة؛ بسبب الأمطار، ثم عثر رجال الإنقاذ على أربعة جثث أخرى بالقرب من قمة جبل (أونتيك) الواقع على بعد 200 كيلومتر غرب العاصمة طوكيو.

وأضافت الوكالة أن نحو 930 من رجال الشرطة والإطفاء والقوات البرية توجهوا إلى الجبل في طائرات هليكوبتر متوسطة الحجم وسيرا على الأقدام وسط مخاوف من توقف جهودهم مرة أخرى، خوفا من اقتراب إعصار فانفون الذي من المتوقع أن يضرب البلاد غدا الأحد.

وتعد اليابان من أكثر دول العالم من حيث نشاط الزلازل، لكن لم تنجم وفيات عن ثورات بركانية منذ العام 1991 عندما قتل 43 شخصا على جبل اونزين جنوب غرب البلاد.

أ ش أ

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