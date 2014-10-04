المتحدث باسم مجلس الوزراء: محلب لم يخل بفرائض الحج وأتمها بالوقوف على جبل عرفات

أكد حسام جاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المهندس محلب لم يخل بفرائض الحج وأتمها بالوقوف على جبل عرفات.

وأضاف جاويش في تصريح صحفي أن رئيس الوزراء وكل من ينيب عنه لرمي الجمرات وهذا لا يعارض الشريعة الإسلامية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أدي صلاة عيد الأضحى المبارك فى مسجد السيدة صفية بمصر الجديدة وكان فى استقباله فور وصوله المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والفريق اول صدقى صبحى وزير الدفاع والدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية .

وقد دار جدلا كبيرا حول ترك المهندس محلب لرمي الجمرات ومغادرته الأراضي المقدسة