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قوات خاصة وعناصر نسائية لتأمين العيد ومنع التحرشات

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شددت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن فى المحافظات، خاصة القاهرة الكبرى، من تواجدها الأمنى أثناء تأمين أول أيام عيد الأضحى وتم إلغاء الإجازات، لمتابعة الحالة الأمنية فى ضبط أعمال العنف وحالات التحرش فى الحدائق والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين.

وتمت الاستعانة برجال المفرقعات والحماية المدنية لعمل مسح شامل لها، بالإضافة إلى تأمين وسائل المواصلات العامة، خاصة السكك الحديدية ومحطات مترو الأنفاق طوال أيام العيد، وانتشار الكلاب البوليسية فى العديد من الأماكن لتأمينها.

وضعت أجهزة الأمن فى مديرية أمن القاهرة خطة كاملة للانتشار المرورى على مستوى الجمهورية خلال أيام العيد، كما تم تفعيل العمل بأقسام مكافحة العنف ضد المرأة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لمواجهة ظاهرة التحرش، والدفع بأعداد كبيرة من الشرطة النسائية فى الشوارع والحدائق للقبض على المتحرشين بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب.

كما تواجدت أعداد كبيرة من الشرطة السرية، سواء من الرجال أو العنصر النسائي، بين المواطنين فى الأماكن التى تشهد تجمعات كبيرة للتعرف عن قرب على طبيعة الاحتفالات بالعيد ومنع حدوث أي أعمال عنف قبل ارتكابها وضبط العناصر الإرهابية قبل ارتكاب أي أعمال عنف أو تخريب أيام العيد.

كما تواجد رجال المرور في جميع الشوارع التى تشهد سيولة مرورية، وكذلك الميادين الحيوية لتسهيل العقبات أمام المارة ومنع حدوث أي احتكاكات بين المواطنين وقائدي السيارات، وتواجدت المدرعات وسيارات الأمن المركزي والقوات الخاصة وتم نشر القوات في ميداني رابعة والنهضة بشكل خاص.

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