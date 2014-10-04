جوزيه يرفض تدريب الزمالك بسبب جمهور الأهلي .. ويرشح باتشيكو

رفض البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي فكرة تدريب الزمالك في الفترة المقبلة خلفا لحسام حسن الذي تمت إقالته في وقت سابق.

وعلم FilGoal.com أن جوزيه تلقى اتصالا من بعض الوسطاء لجس نبضه حول إمكانية تدريبه للزمالك، ولكنه اعتذر بسبب علاقته بجمهور الأهلي.

وكان جوزيه قد درب الأهلي في مطلع 2001 لمدة موسم، ثم في الفترة من 2003 وحتى 2009، وأخيرا في تجربة ثالثة بموسم 2011/2012.

ولم يمنح جوزيه مسؤولي الزمالك أي فرصة لتقديم عرض بعد رفضه الفكرة من حيث المبدأ.

ورشح جوزيه مواطنه جيمي باتشيكو لقيادة الزمالك، مؤكدا أنه يعلم شخصيته تماما وقادر على التعامل مع لاعبي الفريق الأبيض.

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كما أكد جوزيه على أن باتشيكو حصل على أفضل مدرب في البرتغال أربعة مرات.

باتشيكو مدرب برتغالي منذ 1993 ودرب الشباب السعودي هو الفريق العربي الوحيد الذي تعامل معه ثم انتقل للصين لتدريب بيكين جوان من 2011 وحتى 2013.