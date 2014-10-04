سباق تدريب الزمالك - رايفاتش ينافس كوبر مدعوما برأي حازم إمام

في ظل الأسماء الكثيرة التي تم عرضها على الزمالك لتدريب الفريق الأول في الموسم الجاري، يقدم FilGoal.com متابعة لموقف كل المدربين الأجانب من الزمالك.

- رشح حازم إمام أيقونة نادي الزمالك الصربي ميلوفان رايفاتش المدير الفني الأسبق لغانا وصاحب إنجاز مونديال 2010 بوصوله لربع النهائي، وهو ما ضاعف حظوظه في التقدم في السباق.

رايفاتش لا يمانع تدريب الزمالك ويعمل حاليا مديرا فنيا للاتحاد الغاني لكرة القدم.

- ينافس رايفاتش المدرب الأرجنتيني الشهير هيكتور كوبر بقوة، يملك سيرة ذاتية قوية تدعمه في السباق.

وإن كان البعض حذر مسؤولي الزمالك من التفاوض مع المدرب المخضرم نظرا لتراجع مستواه خاصة مع فريق الوصل وتحقيقه نتائج سلبية.

- باولو دوارتي عاد للصورة مرة أخرى بسبب خبرته في القارة السمراء، وينافس الثنائي ولكن على مسافة أبعد.

ويعرف المدرب البرتغالي بـ" مورينيو إفريقيا" نظرا لأنه يتقن اللغة البرتغالية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية، تماما مثلا البرتغالي جوزية مورينيو المدير الفني الحالي لتشيلسي.

بابلو صاحب الـ45 عاما شغل منصب المدير الفني للييريا في بداية مشواره التدريبي، بجانب مورينيو، ونجح في تحقيق لقب الكأس حينها.

وتولي مهمة تدريب منتخب بوركينا فاسو في بداية عام 2008، ليشهد المنتخب الإفريقي طفرة كبيرة في التصنيف بفضل دوارتي.

رحل بعدها الرجل ويتولي تدريب منتخب الجابون وفشل في حجز مكانا للمنتخب في تصفيات كأس العالم البرازيل 2014.

- الفرنسي بيير لوشانتر يدخل في الصورة أسم جديد، بدأ مسيرته التدريبية في إفريقيا بمنتخب الكاميرون عام 1999 بعد قدومه من أندية فرنسية.

درب العديد من الفرق في إفريقيا والوطن العربي (قطر - تونس - السعودية) ولديه خبرة جيدة.

لوشانتر تمت إقالته من العربي القطري آخر الأندية التي تولى تدريبها، وتشير التقارير إلى أن لديه سجل لا يهمل من الأزمات مع الأندية التي تولى إدارتها.