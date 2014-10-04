أخبار عاجلة

انتظروا النجمة المتألقة أصالة في قعدة رجالة مع شريف وإياد ومكسيم الأحد الـ 9 مساءً -
بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة -
خاص مع سيف: أخر الأخبار والتفاصيل حول النادي الأهلي -
مجلس الأمن الدولي يجتمع غدًا لبحث الهجوم الكيميائي في سوريا -
الرئيس الفرنسي: النظام السوري يتحمل مسؤولية الهجوم الكيميائي في إدلب -
رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا للاستفادة من الأصول والأراضي غير المستغلة -
احذر «3 أطعمة» تؤذي الملائكة وتحرمك ثواب صلاة الجماعة في المسجد -
«الوزراء» يكشف حقيقة تسريح العمالة المصرية بالخليج -
انتظروا النجم حميد الشاعري في حلقة خاصة من تع اشرب شاي مع غادة عادل الإثنين الـ 9 مساءً -
القوى العاملة تعلن عن وظائف في إحدى دول الخليج برواتب 10 آلاف جنيه..بهذه الشروط! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إنزاجي: اصبروا على الشعراوي فأنا أحترمه كثيرا

Google+ Print
إنزاجي: اصبروا على الشعراوي فأنا أحترمه كثيرا إنزاجي: اصبروا على الشعراوي فأنا أحترمه كثيرا

/أ ش أ/ طالب فيليبو إنزاجي المدير الفني لميلان الإيطالي بالصبر على مهاجم الفريق ستيفان الشعراوى.

وشارك الإيطالى الدولي -21 عاما- في لقائين فقط، كما جلس احتياطيا ولم يشارك في مبارايتي ميلان الأخيرتين وشارك فى هزيمة ميلان على ملعبه امام يوفنتوس بهدف الشهر الماضى.

وقال إنزاجى "أنا احترمه كثيرا ولعب مباراة كبيرة أمام لاتسيو لكنه أصيب وقمت بعد ذلك باشراكه فى لقاء يوفنتوس فى إشارة لمدى تقديرى له".

وأضاف إنزاجي في تصريحات للصحفيين أن الشعراوي يقدم مستوى جيد وأنه استعاد مستواه البدني الذي كان عليه فى بداية الموسم، كما أن العمر في صالحه ومن الطبيعي أن يشهد مراحل صعود وانخفاض فى المستوى فى هذه المرحلة من عمره.

واختتم انزاجي تصريحاته عن الشعراوى قائلا "إنه فى بيئة تحبه وتقدره كثيرا والامر يعتمد عليّ أنا شخصيا كي استفيد من موهبته إلى اقصى حد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع