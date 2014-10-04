إنزاجي: اصبروا على الشعراوي فأنا أحترمه كثيرا

/أ ش أ/ طالب فيليبو إنزاجي المدير الفني لميلان الإيطالي بالصبر على مهاجم الفريق ستيفان الشعراوى.

وشارك الإيطالى الدولي -21 عاما- في لقائين فقط، كما جلس احتياطيا ولم يشارك في مبارايتي ميلان الأخيرتين وشارك فى هزيمة ميلان على ملعبه امام يوفنتوس بهدف الشهر الماضى.

وقال إنزاجى "أنا احترمه كثيرا ولعب مباراة كبيرة أمام لاتسيو لكنه أصيب وقمت بعد ذلك باشراكه فى لقاء يوفنتوس فى إشارة لمدى تقديرى له".

وأضاف إنزاجي في تصريحات للصحفيين أن الشعراوي يقدم مستوى جيد وأنه استعاد مستواه البدني الذي كان عليه فى بداية الموسم، كما أن العمر في صالحه ومن الطبيعي أن يشهد مراحل صعود وانخفاض فى المستوى فى هذه المرحلة من عمره.

واختتم انزاجي تصريحاته عن الشعراوى قائلا "إنه فى بيئة تحبه وتقدره كثيرا والامر يعتمد عليّ أنا شخصيا كي استفيد من موهبته إلى اقصى حد".