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حقيقة وقوف نادية الجندي وراء خلافات رانيا يوسف ومحمد مختار

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حقيقة وقوف نادية الجندي وراء خلافات رانيا يوسف ومحمد مختار حقيقة وقوف نادية الجندي وراء خلافات رانيا يوسف ومحمد مختار

الجمعة 03-10-2014 18:29

يتردد بقوّة في كواليس الوسط الفني أن الفنانة نادية الجندي تقف وراء خلافات الممثلة رانيا يوسف وزوجها السابق المنتج محمد مختار، حيث اتسعت رقعة خلافهما مؤخراً لتصل إلى الصحافة، وفتح كل منهما النار على الآخر حيث كان لـ"سيدتي نت" السبق في تسليط الضوء على المشكلة.
السبب في ما يتردد أن العلاقة كانت تسير على ما يرام بين رانيا ومختار، اللذين يكن كل منهما للآخر الاحترام مثلما جاء على لسانهما دوماً، ومراعاةً لابنتيهما ياسمين ونانسي، وانقلبت الأمور للنقيض تماماً بعد عودة مختار لزوجته السابقة نادية الجندي فنياً من خلال مشاركته في إنتاج مسلسلها "أسرار" وظهورهما معاً بشكل دائم في كل الحفلات والمناسبات الفنية ، وهو ما ساهم في إيجاد أرض خصبة لنمو شائعة أن نادية وراء هذه الخلافات التي لم تولد إلا بعد هذه العودة الفنية للثنائي.

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سيدتي