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مكسيم خليل مُتّهم بخيانة الوطن والخيانة الزوجية!

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مكسيم خليل مُتّهم بخيانة الوطن والخيانة الزوجية! مكسيم خليل مُتّهم بخيانة الوطن والخيانة الزوجية!

الجمعة 03-10-2014 18:07

دمشق-أروى الباشا

قال الفنّان السّوري مكسيم خليل إنّ أكثر ما يجرحه اتّهامه بخيانة وطنه سوريا، وأنّه أخد أموال من الخارج لإعلان مواقف سياسية معيّنة.
من جهة ثانية، نفى الفنان السوري انزعاجه من الشائعات التى تتردد عليه بخصوص النساء، وخاصّة أن أى فنان معرض لهذا النوع من الشائعات .
وأضاف خليل في برنامج "الخزنة" مع الفنان أمير كرارة على قناة cbc، "شائعات علاقاتي العاطفية بالنساء والفنانات لا تزعجني، ولا تسبّب لي أي مشكلة، وقد أصبحت معتاداً على الموضوع فكلما قدّمت عملاً مشتركاً مع إحدى النّجمات تنتشر فوراً شائعات عن علاقة عاطفية معها".
وعن غيرة زوجته الفنانة سوسن أرشيد عليه، أوضح خليل أنّ "زوجته تقدّر طبيعة عمله، ومتفّهمة لوجود المعجبات في حياته، وأنّها لا تعطي اهتمامها للشائعات التي تسمعها حول علاقاته العاطفيّة".
أعرب الفنان مكسيم خليل عن مدى سعادته للمشاركة فى أعمال درامية مصرية مثل مسلسل "الشك" والذي شارك فى بطولته العام الماضي، مع عدد كبير من الفنانين منهم الفنان حسين فهمى والفنانة مي عز الدين ورغدة، كما أشار أن اللّهجة المصرية ليست سهلة وتطلّبت منه دراسة كبيرة.
ونفى الفنان السوري أن يكون حدث مشاكل ومشاحنات بينه والفنانة السورية رغدة أثناء تصوير العمل بسبب اختلاف موقفهما السياسي بالنسبة للأحداث في سوريا، مشيراً بأنهما لم يتحدثوا فى هذا الموضوع أثناء تصوير العمل، وخاصّة أن الحديث فيه لا ينتج عنه شىء لأن كل شخص لديه وجهه نظر يتمسّك بها.
فيما يستعد الممثل السوري لتصوير مشاهد مسلسله الجديد "جنات"، تأليف طارق البدوي، إخراج يوسف شرف الدين، ويشاركه البطولة الممثلة نيرمين الفقي، والذي يدور حول سيدة أعمال تتبع طرق غير مشروعة لجمع المال، ثم تتصاعد أحداث المسلسل وتتقابل مع رجال المافيا وتدخل في صراعات تكون السبب في قتل زوجها، بسبب منافسيها في عالم البيزنس، ومن ذلك يبدأ البوليس في البحث عن القاتل واتّهام بعض الأشخاص.
من ناحية أخرى، يشارك مكسيم أيضاً في الجزء الثاني من مسلسل "سيرة الحب" إلى جانب سيرين عبد النور، من تأليف محمد رشاد وإخراج محمد جمال العدل، وأكّد أنّ تعاونه مع سيرين يأتي بعد النجاح الذي حقّقاه معاً خلال مسلسل "روبي".

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