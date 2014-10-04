سعد الصغير:لن نستعين بصافيناز لإثارة الغرائز

أكد المغني الشعبي سعد الصغير في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، أنّ والدته وبّخته كثيراً بسبب بعض الألفاظ في أفلامه لذا قرر أن يراعي هذا الأمر في أفلامه القادمة وأضاف ضاحكاً :"كله إلا زعل ست الحبايب فهي بتعلمني الأدب".

وأشار أن وجود الراقصة صافيناز في فيلمه "عمر وسلوى" ليس لإثارة الغرائز مثلما يقال بل لأنها "مزة حلوة وبترقص حلو والدور الذي ستمثله يحتاج إلى راقصة وممثلة في الوقت نفسه".

في سياق مختلف نفى سعد شائعة خلافاته مع الراقصة دينا التي انطلقت لعدم وجودها في فيلمه "عمر وسلوى" قائلا إنها عشرة عمر وهو على اتصال بها، وليس معنى عدم وجودهما معا في كل الأعمال الفنية أن يكون هناك خلافات بينهما.