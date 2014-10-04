النحس يلاحق مهند في الجزء الثاني من "ليث ونورا"

للمرة الثانية يواجه الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند سوء الحظ والمشاكل مع الممثلة التركية فخرية أفجين الشهيرة بنجلاء في "الأوراق المتساقطة"، والتي تشاركه مع فرح زينب عبد الله بطولة الموسم الثاني من مسلسله الرومانسي "ليث ونورا" بدور حسناء برتغالية مهاجرة يقع ليث في حبها ويتزوجها بعد هجره نورا.

ففي المرة الأولى أخرت التصوير ثلاث ساعات كاملة، وردها لها كيفانش بتأخيره التصوير هو الآخر ثلاث ساعات كاملة، ومساء يوم الأحد، انتظرت فخرية أفجين ساعات طويلة قبل بدئها تصوير مشاهدها، قبل أن تغادر غاضبة موقع التصوير بدون إنذار.

أفجين قالت لفريق العمل "لا تستطيعون تأخيري كل هذا الوقت،أنا لدي أعمال وارتباطات كثيرة".

واستغربت مخرجة العمل هلال سيرال من تصرفها المفاجىء هذا، واضطرت إلى إيقاف التصوير، وأبلغت المنتج كريم شاتاي بتصرفها غير المسؤول ما أغضبه هو أيضاً فأرسل إليها أمر عمل فوري يلزمها بالحضور للتصوير صباح اليوم التالي.

قد ذكرت هذه الوقائع صحيفة "جونيش" التركية.

ويخشى البعض من تأثير هذه المشاكل والخلافات على أداء كيفانش تاتليتوغ وفخرية أفجين بعد أن كشفت هذه المشاكل عدم وجود كيمياء فنية أو مهنية بينهما، فالموسم الأول لم يصل إلى المراتب العشر الأولى في نسبة المشاهدة الأسبوعية، ويخشى أن يلقى الموسم الثاني المصير نفسه، لهذا تمت الإستعانة بالممثلة فخرية أفجين التي حقق مسلسلها الأخير "طائر النمنمة" نجاحا جماهيريا كبيرا على مدار موسمين منه في تركيا.

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