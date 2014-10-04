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وزير المالية: مؤتمر القمة الاقتصادية يضع مصر على خارطة الاستثمارات العالمية

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وزير المالية: مؤتمر القمة الاقتصادية يضع مصر على خارطة الاستثمارات العالمية وزير المالية: مؤتمر القمة الاقتصادية يضع مصر على خارطة الاستثمارات العالمية

هاني قدري وزير المالية

قال هاني قدري وزير المالية إن مؤتمر القمة الاقتصادية المنتظر عقده بمدينة شرم الشيخ خلال فبراير القادم، سيضع على خاريطة الاستثمارات العالمية.

وأضاف قدري، في تصريح له اليوم، أن المؤتمر يستهدف محورين أساسيين الأول جذب الاستثمارات للمشروعات الكبرى التي سيتم طرحها والثاني مناقشة سبل دعم المجتمع الدولي للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن المشروعات التي سيتم طرحها تتضمن مشروعات عامة سيتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وهي مدعومة من بيوت خبرة عالمية مثل مشروعات النقل النهري وتطوير ميناء سفاجا وإنشاء مشروعات صناعية وخدمية بالظهير الصحراوي للميناء. وتوقع وزير المالية تدفق العديد من الاستثمارات الأجنبية على مصر قبل عقد المؤتمر خاصة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال إن تجربة الاستثمار في شهادات القناة تقدم شهادة أخرى على تعافي الاقتصاد، وتؤكد عودة الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري داخليا وخارجيا.

وأوضح أن الوزارة تلقت العديد من العروض من شركات كبرى ترغب في المشاركة باستثماراتها في تنمية إقليم القناة السويس.

أ ش أ

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